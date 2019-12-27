В "РЖД Бонус" зарегистрировались 5 млн пассажиров
27 декабря 2019 09:32
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С момента запуска программы лояльности "РЖД Бонус" в ней зарегистрировались 5 млн пассажиров, более 26 тыс. участников имеют "золотой" статус.
На сегодняшний день оформлено более 1,4 млн премиальных билетов, при этом более 480 тыс. – с начала 2019 года. Наиболее популярными направлениями для поездок по начисленным баллам стали Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород, Москва – Самара, Москва – Казань, Москва – Киров и Москва – Саратов.
"РЖД Бонус" постоянно совершенствуется: недавно участники программы получили возможность накапливать баллы за счет покупок в известных интернет-магазинах, оплаты товаров и услуг по картам новых банков-партнеров или планирования семейных путешествий с фондом развития эко-туризма. Для создания комфортных условий в путешествиях к программе присоединились новые отели.
Также благодаря "РЖД Бонус" можно получить скидки на обучение иностранным языкам, печать фотографий и многое другое. В ближайших планах – дальнейшее развитие партнерской сети и расширение списка привилегий для участников.
Чтобы накапливать дополнительные баллы, необходимо зайти на официальный сайт программы лояльности "РЖД Бонус" в раздел "Копить быстрее", затем выбрать категорию "Интернет-магазины" и сделать заказ у одной из компаний-партнеров. Начисление баллов будет осуществляться из расчета 1 балл за каждые 50 рублей.
Программа лояльности "РЖД Бонус" действует с июля 2012 года. Ее пользователи могут накапливать баллы за поездки, совершенные в поездах и вагонах АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), поездах дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД" ("Сапсан", "Ласточка" и "Аллегро"), а также за пользование услугой вагонов-автомобилевозов АО "ФПК". Баллы можно обменивать на премиальные билеты для проезда в поездах АО "ФПК" в вагонах класса не ниже "Купе" на маршруты расстоянием до 500 км. Минимальная стоимость билета – 4 тыс. баллов.
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