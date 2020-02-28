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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Новокуйбышевске в связи с масленицей перекроют дороги

28 февраля 2020 12:40
117
В Новокуйбышевске в связи с масленицей перекроют дороги
Городские власти на время празднования ограничат движение по некоторым улицам.

В Новокуйбышевске проводы русской зимы стали поводом для ограничения движения. 1 марта, в связи с проведением мероприятия с половины девятого утра и до 15 часов будут закрыты дороги в районе улицы Коммунистической, площади имени Ленина, улицы 50-летия НПЗ, улицы Белинского в районе площади, пишет progorodnsk.ru.
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Комментарии


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