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Новости /  Экономика /  Транспорт  

В Минтрансе рассказали, когда ждать возобновления международного авиасообщения

17 мая 2020 12:59
173
В Минтрансе рассказали, когда ждать возобновления международного авиасообщения
Внутренние перелёты могут начать восстанавливаться с июня.

Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих заявил, что надеется на открытие международных авиарейсов в июле текущего года, а внутренние перелёты могут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.

— Нам очень важно понимать, что те страны, куда наши люди могли бы полететь, безопасны... Мы будем смотреть и ориентироваться на ту обстановку, которая есть. Конечно, рекомендации наших врачей, специалистов по поводу возможного безопасного открытия полётов для нас будут ключевыми, — сказал он журналистам во время инспекции готовности московских аэропортов, вокзалов и автостанций к работе с учётом новых санитарных норм.

Пересекать границу разрешат только людям с отрицательными результатами на коронавирус.

Дитрих подчеркнул, что необходимыми условиями для возобновления рейсов в зарубежные страны являются решения оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса и Правительства России. Он отметил, что база для безопасных путешествий по стране будет предоставлена и начиная с середины июня внутренние перелёты, вероятно, начнут интенсивно восстанавливаться, пишет Лайф.

Фото: Дильдина Светлана
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