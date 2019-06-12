В Госдуме не увидели проблем с оплатой штрафов «без согласия»
12 июня 2019 12:54
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Сегодня долги по дорожным штрафам взыскиваются в общем порядке: если штраф не оплачен в течение 70 дней после вынесения постановления, оно направляется из Госавтоинспекции в ФССП, после чего заводится исполнительное производство.
Новая процедура предполагает иной порядок. В случае если от ГИБДД в ФССП поступает постановление о неоплаченном штрафе на сумму до 3 тыс. руб., который был вынесен с применением камеры, исполнительное производство возбуждаться не будет, при этом в течение трех дней будет вынесено «уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению», пишет auto.mail.ru.
Таким образом, если водитель не успел заплатить в отведенный срок штраф 500 руб. за превышение скорости на 20–40 км/ч и дело передадут приставам, то со счета у него спишут уже 1,5 тыс. руб. Под упрощенную форму взыскания также попадут штрафы за выезд на выделенку, парковку под запрещающим знаком и др.
В Госдуме уверены, что новый порядок взыскания штрафов, наложенных ГИБДД, не будет нарушать права граждан и будет осуществляться в соответствии с законодательством. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Он заверил, что в случае данной меры речь не идет о том, что деньги будут списываться «на второй-третий день» после того, как автомобилист попал под камеры. «Хочу развеять в том числе и такие опасения», — заключил депутат.
Фото pixabay.com
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