У таксистов Самары появится место для отдыха

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Директор по развитию регионов сервиса такси Ситимобил Иван Фрей на пресс-конференции по вопросам газификации транспорта в Самаре анонсировал открытие в городе специального места отдыха водителей — Дома такси. По словам представителя Ситимобил, его появление решит проблему отдыха водителей в течение рабочего дня. Самара станет первым городом в регионах после Москвы, в котором откроется Дом Такси для водителей.«Мы успешно реализуем этот проект в Москве с 2017 года и видим, насколько он востребован. Сейчас в столице работают уже три Дома такси — два из которых находятся у аэропортов. Их ежегодно посещают более 200 тысяч раз. Работа в такси — это тяжелый труд, но в отличие от сотрудников других сфер, таксистам обычно негде отдохнуть, перекусить и просто пообщаться с коллегами. Мы стремимся создать комфортные условия для работы наших партнеров в каждом городе присутствия Ситимобил. Причем для нас не имеет значения, кто приезжает в Дом такси — водитель, который работает с нашим сервисом или с любым другим», – отметил директор по развитию регионов Ситимобил Иван Фрей.В Домах такси также регулярно проводят обучение водителей. Например, прошлым летом в Москве перед Чемпионатом мира по футболу в них прошли курсы по английскому языку и лекции от профессиональных экскурсоводов о главных достопримечательностях города. Кроме того, водители постоянно организовывают там шахматные турниры, совместные просмотры матчей и пр. Подобные активности планируются и в Самаре. Дом такси для водителей заработает здесь уже в сентябре.