Трамвайные маршруты № 13 и № 21 в Самаре временно изменятся

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В связи с аварийными работами, проводимыми силами «СКС» на водопроводной линии холодного водоснабжения диаметром 300 мм по ул. Ставропольская в районе дома № 152, с 12:00 4 сентября 2019 года и до окончания работ движение трамваев маршрута № 13 осуществляется по временной схеме, - сообщает городской Департамент транспорта. Трамваи следуют по скорректированным маршрутам, которые организуются в двух вариантах:- от Постникова оврага до улицы Физкультурная;- от Постникова оврага по улице Ново-Садовая до Костромского переулка.Обращаем внимание, что трамваи ходят по принципу «через один» - сначала по первой вариативной схеме, затем (следующий состав) - по второй схеме.На время проведения восстановительных работ на трубопроводе движение трамваев по маршруту № 21 также сохранено – они тоже следуют по временной схеме: от Барбошиной поляны через улицу XXII Партсъезда до улицы Кабельная, сообщает горадминистрация.Горожан просят с пониманием относиться к временным мерам и заранее планировать маршрут следования.