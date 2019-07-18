Центр ГИМС МЧС России по Самарской области продолжает аттестацию на право управления маломерным судном
18 июля 2019 09:59
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17 июля в Тольятти прошла очередная аттестация на право управления маломерным судном.
Экзамены сдавали 48 человек. 30 из них прошли экзаменационные испытания успешно.
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» напоминает, что к сдаче экзамена на право управления маломерными судами допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, признанные годными по состоянию здоровья к управлению этими судами, имеющие специальную теоретическую и практическую подготовку в объеме не ниже типовой программы подготовки судоводителей маломерных судов.
Тольяттинское инспекторское отделение Центра ГИМС располагается по адресу: г. Тольятти, ул. Громовой, д. 29, тел. 8 (8482) 24 22 19.
С графиками работы аттестационных комиссий можно ознакомиться в разделе Аттестация судоводителей, сообщает облМЧС.
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