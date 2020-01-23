Стало известно, какой общественный транспорт будет ходить по Фрунзенскому мосту в Самаре
23 января 2020 13:57
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Вчера, 22 января департамент транспорта Самары сообщил о том, что по Фрунзенскому мосту собираются запустить автобус №80. в данный момент автобус под этим номером ходит от улицы Куйбышева по улицам Толстого, Крупской, Разина и через мост на улице Главной в Волгарь. Как сообщают чиновники, ко времени сдачи Фрунзенского моста в эксплуатацию будут проработаны изменения в работе маршрута.
Напомним, на данный момент специалисты проверяют загруженность дороги, работу светофорных объектов и освещения. Помимо этого ведется работа по устранению всех недочетов, чтобы в скором режиме их устранить. Также будет закончен ремонт на улице Фрунзе. Пока что на участке можно ехать со скоростью не более 40 километров в час.
Стоит отметить, что текущем году специалисты начнут строить второй этап объекта, где будет завершен девятый съезд с моста. Кроме этого, будет организован проезд с улицы Фрунзе с правым поворотом на улицу Самарскую. В марте этого года запланирован официальный ввод моста в эксплуатацию. Общая протяженность новой автомобильной трассы составляет порядка 3 километров, сообщает ПроГородСамара.
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