Стали известны сроки модернизации одного из перекрёстков Московского шоссе в Самаре
4 сентября 2019 13:40
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Речь идёт о пересечении главной транспортной артерии города с улицей Георгия Димитрова. Сроки обозначил заместитель руководителя профильного ведомства Андрей Спиридонов на своей странице в соцсетях.
— Адаптация данного перекрёстка входит в проект модернизации Московского шоссе. Реализация запланирована на 2023 год, — пояснил чиновник.
Местные жители неоднократно жаловались на неудобные расположения знаков и светофоров на указанном перекрестке. Однако их перемещение может вызвать серьезные проблемы и нарушения существующих ГОСТов.
О возможной реконструкции Московского шоссе Андрей Спиридонов сообщил в конце августа. В этом году, по словам чиновника, будет готов проект.
Главную транспортную артерию города приводили в порядок в рамках подготовки Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года. Масштабные работы растянулись на несколько лет. За это время подрядчики построили подземные переходы и путепроводы.
Однако обновлённая дорога недолго радовала автомобилистов. Практически сразу после сдачи объекта на Московском шоссе образовались колейности, пишет ПроГородСамара.
Фото: pixabay.com
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