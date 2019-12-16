Стали известны новые тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок в Самаре

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В Самарской области проиндексировали базовые тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей и их хранение на спецстоянках. С 1 января 2020 года приказ вступит в свою законную силу. Об этом сообщает департамент ценового тарифного регулирования 63 региона.По данным департамента по ценам и тарифам Самарской области, стоимость эвакуации машины составит 1900 рублей. Во всех остальных муниципалитетах Самарской области - 1700 рублей, пишет ПроГородСамара.Час хранения автомобиля на штрафстоянке варьируется в зависимости от категории транспортного средства.Для категории А — 6 рублей/час, а начиная с шестого часа – 15,5 рублейДля категорий В и D до трёх тонн — 12 рублей/час, а потом 31 рубльДля категорий С и Е больше трёх тонн — 24 и 62 рубляДля негабаритных — 36 и 93 рубля.Фото pixabay.com