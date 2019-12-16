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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Стали известны новые тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок в Самаре

16 декабря 2019 13:44
162
Стали известны новые тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок в Самаре
С 1 января 2020 года приказ вступит в свою законную силу.

В Самарской области проиндексировали базовые тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей и их хранение на спецстоянках. С 1 января 2020 года приказ вступит в свою законную силу. Об этом сообщает департамент ценового тарифного регулирования 63 региона.

По данным департамента по ценам и тарифам Самарской области, стоимость эвакуации машины составит 1900 рублей. Во всех остальных муниципалитетах Самарской области - 1700 рублей, пишет ПроГородСамара.

Час хранения автомобиля на штрафстоянке варьируется в зависимости от категории транспортного средства.

Для категории А — 6 рублей/час, а начиная с шестого часа – 15,5 рублей
Для категорий В и D до трёх тонн — 12 рублей/час, а потом 31 рубль
Для категорий С и Е больше трёх тонн — 24 и 62 рубля
Для негабаритных — 36 и 93 рубля.

Фото pixabay.com

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