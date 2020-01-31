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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Скорости проезда по главным дорогам Самары выросли не так заметно, как их пропускная способность

31 января 2020 09:54
101
Скорости проезда по главным дорогам Самары выросли не так заметно, как их пропускная способность
Московское шоссе и Ново-Садовая теперьспособны пропустить на 69% транспорта больше.

Региональный минтранс отрапортовал о повышении пропускной способности главных магистралей Самары. По данным ведомства, и Московское шоссе, и улица Ново-Садовая теперь теоретически способны пропустить на 69% транспорта больше, чем до 2018 года. Такая информация содержится в ответах на вопросы депутатов губдумы, подготовленных министерством к пленарному заседанию 29 января.

Один из вопросов касался результатов работы интеллектуальных систем. А именно — автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), установленной в рамках подготовки к ЧМ-2018. Датчиками АСУДД были оборудованы 28 перекрестков на Московском шоссе и 26 на Ново-Садовой. На шоссе установлены также 5 табло переменной информации, на Ново-Садовой — 1 табло.

Однако повышение пропускной способности не привело к сопоставимому росту скоростей. Так, среднее время проезда по Московскому шоссе в зависимости от времени суток сократилось на 21-38%, по Ново-Садовой — и вовсе на 10-12%. Такие данные министерство транспорта и автодорог региона приводит со ссылкой на ГУ МВД Самарской области.

При этом в ответе не уточняется, какова теперь средняя скорость движения по обеим магистралям, равно как и с каким периодом сравниваются данные, пишет СО ОНЛАЙН.
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