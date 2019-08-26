Сейчас в Самарской области на кадастровый учёт поставлено около трёх тысяч машино-мест

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Машино-место задумано как цивилизованный способ парковать автомобильна законных основаниях. Альтернатива стихийным стоянкам в жилых дворах -подземные паркинги в новостройках или отдельно стоящие многоуровневыесооружения, где у каждой машины нет своего индивидуального бокса, но естьзакреплённое за ним место. Как поясняют в Кадастровой палате по Самарскойобласти, термин машино-место не имеет ничего общего с местом на платнойпарковке, ведь последнее невозможно поставить на кадастровый учёт. В отличие отмашино-места, сведения о котором можно внести в Единый государственныйреестр недвижимости. И хотя у машино-места нет стен, зато у его владельца естьширокий спектр возможностей: данный объект недвижимости может бытьпредметом купли-продажи, дарения, ипотеки или аренды.Раньше, приобретая место под машину – гражданин получал долю в праве.Паркинг, таким образом, представлял собой большую автомобильнуюкоммунальную квартиру. При желании продать парковочное место, надо былоучесть интересы всех остальных собственников и предложить им выкупить долю.Трансформация формы собственности из доли в машино-место упростила длявладельца процедуру распоряжения своим имуществом. Для этого объектнеобходимо лишь поставить на кадастровый учёт и зарегистрировать правособственности. Сейчас в Самарской области на кадастровый учёт поставлено околотрёх тысяч машино-мест, но как считают эксперты региональной Кадастровойпалаты - пока еще граждане недостаточно информированы и всплеск активностинаселения в этом вопросе ещё впереди, сообщает пресс-служба Кадастровой палатыпо Самарской областиФото: pixabay.com