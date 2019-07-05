Сегодня вводится временное ограничение движения по проезжей части дублера проспекта Ленина в Самаре

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением на территории города Самара мероприятия патриотической направленности с 09:00 до 21:00 5 июля будет ограничено движение транспорта по проезжей части дублера пр. Ленина на участке от ул. Челюскинцев до пр. Ленина.Данная меры не распространяется: на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны; машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара; общественный транспорт.Также на вышеуказанном участке с 06:00 до 21:00 5 июля 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара).Автомобилистов просят заранее планировать маршрут следования, сообщает горадминистрация.