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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Сегодня ночью было остановлено движение по улице Шоссейной в Куйбышевском районе Самары

1 июля 2019 12:42
157
Сегодня ночью было остановлено движение по улице Шоссейной в Куйбышевском районе Самары
В связи с этим заторы возникли на большем протяжении улиц, включенных в объездной маршрут.

Прежде всего — на улице Народной от Шоссейной до Осетинской и ниже. По завершении часа-пик она остается окрашенной навигаторами в красный и бордовый цвета (максимальная степень затруднений в движении). Скорость потока составляет от 3 до 10 км/ч. Непросто проехать и по улицам Осетинской и Казачьей.

В работе общественного транспорта еще в конце минувшей недели обозначилась другая проблема: владельцы проездных теперь не могут без пересадок проехать в центр Самары. Связующий эти территории маршрут — 6-й троллейбус — три дня не будет ходить вовсе, а с 4-го числа пойдет по укороченному маршруту — от остановки «Губернский рынок» до «Хлебозавода». «Альтернативу 6-му троллейбусу можно придумать, чтобы в центр города со 116-го км без пересадок владельцам проездных добраться можно было? 26-й и 66-й как бы идут совсем в другую сторону, — написали пользователи сети твиттер городским властям. — Неохваченными остаются 16 остановок, на которых тоже есть люди и им нужно ездить в центр». Чиновники обещали ответить, пока ответ не появился.

«СО» ОНЛАЙН напоминает: движение по участку улицы Шоссейной от Народной до Казачьей закрыли с 1 июля в связи с проведением работ на инженерных сетях строящегося мостового перехода «Фрунзенский». Действовать это перекрытие будет до 1 августа.


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