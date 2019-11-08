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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Сегодня начинается продажа железнодорожных билетов в Крым

8 ноября 2019 10:34
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Сегодня начинается продажа железнодорожных билетов в Крым
Перевозки начнутся с 23 декабря.

Продажа железнодорожных билетов в Крым начинается сегодня. Приобрести их можно будет на сайте "Гранд Сервис Экспресс" и в ж/д-кассах. Стоимость билетов начинается от 2 966 рублей – в зависимости от спроса, сезонности и других факторов. Перевозки начнутся с 23 декабря.

Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится с Московского вокзала в два часа дня, из с Казанского вокзала в Москвве в Симферополь – 24 декабря в 23:45 мск. На линии из Санкт-Петербурга будут курсировать пять одноэтажных поездов из купейных и плацкартных вагонов.

Поездка будет продолжаться 43,5 часа. Из Москвы в Симферополь будут ходить четыре двухэтажных поезда с вагонами купе и СВ. Время в пути составит 33 часа, передает Радио Маяк.
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