Самарцы по три часа стоят в очереди в ожидании переправы до Рождествено
7 февраля 2020 13:21
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Самарцы подаловались на перебои с переправой до Рождествено на судах на воздушной подушке, свое обращение они опубликовали в твиттере.
Они посетовали на то, что стояли в очереди около двух часов, а затем сотрудница речного вокзала объявила, что сегодня переправлять горожан на другой берег не будут. В реплаях им ответили представители областного минтранса. Они заявили, что из-за ледяных торосов переправа по Волге осуществляется только в светлое время суток, а маршрут «меняется в зависимости от ледовой обстановки» — из-за этого время в пути существенно возрастает. Сами жители отмечают, что на маршруте работает «пара подушек», которые могут перевезти только пять человек, пишет Большая деревня.
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