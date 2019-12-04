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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"

4 декабря 2019 13:56
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Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.

На самарском ЖД-вокзале 3 декабря состоялась презентация культурного проекта «Жигули» в Авангарде». Суть его в том, что один из вагонов фирменного поезда №9/10 «Жигули» получил новый интерьер, главным элементом которого являются репродукции произведений художников русского авангарда из коллекции Самарского областного художественного музея. Таким образом украшен вагон-СВ: каждое купе имеет собственное название по имени того или иного художника, украшено его картиной и содержит рассказ о жизни и творчестве. И это еще не все: цвет обивки сидений, шторки, коврик, все выполнено в гармонии с представленными картинами.

"Данная идея - это совместный плод работы с нашим очень хорошим партнером, Самарским областным художественным музеем. Они стали инициатором идеи. Я считаю, что это очень хороший проект для такой сильной, мощной губернии, обладающей такими историческими корнями. Думаю, этот проект привлечет много гостей к нам и мы постараемся вместе с партнерами продвигать его на соседние регионы", - рассказал Первый замначальника Куйбышевского филиала федеральной пассажирской компании Дмитрий Битюков.

"Это пробный шар, данный вагон пока в единственном исполнении. У нас есть поле, где развернуться, мы надеемся на хорошую перспективу. Этот вагон CВ будет ходить пока в одном составе по нечетным числам. В Москве мы будем также представлять его туристическим и культурно-творческим сообществам. В планах - распространить этот опыт на другие поезда. Я считаю, что в данный момент, когда мы живем в нарастающей агрессии, очень актуален этот лучик культуры, понимания истории не только региона, но и страны в целом. Тем более для подрастающего поколения", - говорит Битюков. Он отметил также растущий интерес к запущенному ранее проекту "Вагон знаний" для учащихся Самарской губернии и Пензенской и Башкирской областей.

Тем, как осуществлялся проект "Жигули" в Авангарде", поделилась директор Самарского художественного музея Алла Шахматова:
"Идея, конечно, замечательная. Это же очень здорово - путешествовать с Малевичем. Самарский областной художественный музей обладает богатейшим собранием авангарда. И мы всегда впереди планеты всей, о нашем авангарде знают и за рубежом. Но первым делом у нас родился "Поезд на плэнэр", а следом появился проект "Жигули в Авангарде". Фирменный поезд Жигули - это бренд нашего региона. Художественный музей тоже бренд, и на этом пути образовался удивительный проект, который должен повышать привлекательность нашего региона. Поезд - это новый способ выражения. Музей выходит за пределы своих стен, он двигается вместе со временем. А мы должны будущее сделать более интересным и ярким".

По ее словам, выбор тем для купе был очень сложным, отсмотрена сотня работ в процессе выбора, и в итоге остановились на этих 9 художниках. Сейчас в планах создание вагона, который будет носить название "Передвижники".

О своих впечатлениях от проекта рассказал и Сергей Романов, директор компании Интерстрой:
"Я очень рад, что нас пригласили в этот проект. Очень люблю наши поезда, особенно "Жигули". Дизайнер нашей компании разработал интерьеры совместно со специалистами самарского художественного музея. Сам проект очень творческий и необычный - мы постарались объединить искусство, железную дорогу, дизайн и творчество. Каждое купе было доработано под конкретную картину, и пассажиры, когда поедут в этом поезде, смогут узнать историю картины, автора, и все предметы интерьера будут об этом напоминать".

После знакомства с обновленным интерьером вагона состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в рамках проекта «Жигули в Авангарде».
Также гостей и ожидала выставка картин, написанных профессиональными художниками в рамках проекта «Поезд на пленэр» и концерт, а также дефиле - публике представили коллекцию "Солярис" дизайнера Любови Егоровой.

Отметим, что 3 декабря отмечалось сразу несколько памятных дат: Всероссийский день пассажира, десятилетие АО «Федеральная пассажирская компания» и 55-летие фирменного поезда "Жигули". Напомним, в октябре он получил престижную награду регионального конкурса компаний Самарской области «Достояние губернии» – специальный приз областной Общественной палаты в номинации «Бренд региона».

Фото: Дильдина Светлана

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