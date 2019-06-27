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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Самарский депутат обратился в УФАС из-за повышения стоимости проезда в маршрутках

27 июня 2019 12:36
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Самарский депутат обратился в УФАС из-за повышения стоимости проезда в маршрутках
Также данным решением вызван широкий общественный резонанс.

Самарский депутат Андрей Седогин выступил против повышения цен за проезд в общественном транспорте. 26 июня он обратился в УФАС, чтобы не допустить этого. Седогин уверен, что повышение стоимости проезда в коммерческом общественном транспорте до 35 рублей необоснованно и произведено с нарушением норм антимонопольного законодательства РФ. Также данным решением вызван широкий общественный резонанс, пишет ПроГородСамара.

В своем обращении Андрей Седогин приводит ответ департамента транспорта на возмущения граждан, в котором говориться, что перевозчики, осуществляющие пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам, вправе определять стоимость проезда без согласования с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Таким образом, повышение стоимости проезда в общественном транспорте – решение хозяйствующих субъектов.

- Однако данное решение было принято одновременно всеми перевозчиками, отсутствуют даже минимальные различия в ценовой политике предприятий. Во всех случаях стоимость проезда повышается ровно на 5 рублей с 1 июля, - отметил самарский депутат. – Данные факты свидетельствуют об аномальной скоординированности действий хозяйствующих субъектов. Отсутствуют и объективные основания для одновременного крупного повышения стоимости проезда на одну и ту же величину.

Действительно, с декабря 2018 года по июль 2019 года стоимость проезда выросла с 25 рублей до 35 рублей – на 40 процентов.
- В действиях хозяйствующих субъектов-конкурентов, оказывающих транспортные услуги на одном товарном рынке (в Самаре), выявляются признаки заключения и реализации соглашения, которое привело к организованному повышению цен на проезд в общественном транспорте. Данные действия могут квалифицироваться как нарушение части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции», - поясняет Андрей Седогин.

В связи с этим, Андрей Седогин попросил УФАС провести проверку, установить полный перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих пассажирские перевозки по Самаре по нерегулируемым тарифам и возбудить в отношении данных лиц дело о нарушении антимонопольного законодательства и привлечь виновных к административной ответственности. Также депутат просит УФАС вынести «нарушителям» предписание, обязывающее их прекратить нарушение антимонопольного законодательства, и восстановить положение, существовавшее до этого нарушения.
- В ситуации с повышением цен на проезд очень актуальна поговорка: «Ты либо трусы надень, либо крестик сними». Если уж перевозчики устанавливают тарифы самостоятельно как свободные участники рынка и администрация тут не причем - пусть соблюдают правила игры. На рынке должна быть конкуренция. А в одновременном повышении цен на одну и ту же величину налицо признаки картельного соглашения, - сказал Андрей Седогин в разговоре с корреспондентом портала ProGorodSamara.ru, - Будем надеяться, ФАС разберется. Я следил за шумихой в соцсетях, и, конечно, видел обращения людей к Александру Хинштейну. Но люди обращались и ко мне. Неважно, кто первый направил депутатский запрос. Надо действовать быстро, каждый день на счету. А наши обращения могут быть объединены в одно дело о нарушении антимонопольного законодательства.

pixabay.com


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