Самарские трамваи маршрута № 5 оснастили валидаторами
24 июля 2019 12:56
147
В Самаре на трамваях маршрута № 5 установили валидаторы без турникетов, сообщает городской департамент транспорта.
Ранее сообщалось, что система заработает только в сентябре, но, как пояснили в ведомстве, тестировать ее начнут уже в четверг, 25 июля. На время тестирования в салоне трамвая продолжит работать кондуктор. Он подскажет как правильно воспользоваться валидатором и примет оплату за проезд наличными, если это потребуется, пишет Волга Ньюс.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
24 июля 2019 13:48
На первом этапе тренеры-эксперты займутся анализом текущей ситуации. Экономика региона
118
18 июля 2019 13:08
Основные расходы связаны с выплатой пособий по временной нетрудоспособности. Экономика региона
411
16 июля 2019 12:07
В технопарке «Жигулевская долина» собрались представители более 50 регионов страны. Экономика региона
325
Финансы и Банки
24 июля 2019 14:09
Каналы рассказывают о новостях финансов и технологий, доме, ремонте и дизайне интерьера, бизнесе и других темах. Финансы и Банки
92
23 июля 2019 13:15
Разработка сервиса стала возможной после соответствующего решения Федеральной налоговой службы. Финансы и Банки
376
22 июля 2019 21:26Займы онлайн в Казахстане. Если очень срочно нужны деньги
Наверняка, каждый из нас бывал в такой ситуации, когда очень срочно нужны были деньги. До зарплаты осталась еще неделя, а кошелек уже пустой. Финансы и Банки
72
Строительство
24 июля 2019 13:19
Компания-подрядчик должна завершить разработку документации в течение 8 месяцев. Строительство
124
24 июля 2019 10:59
Работу над проектом закончат на следующий год. Строительство
149
24 июля 2019 10:44
Предстоит изменить зонирование территории. Строительство
143
Материалы и технологии
8 июля 2019 17:17Интересная информация о металлах
Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
141
24 июня 2019 09:43Кабельно-проводниковая продукция
Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
150
5 июня 2019 17:45Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
763
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
504
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1632
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3088
Бизнес
19 июля 2019 17:44
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям. Бизнес
490
27 июня 2019 18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области. Бизнес
383
24 июня 2019 14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов. Бизнес
425
Новости компаний
23 июля 2019 23:23
Робот Федор (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research) был переименован в Skybot F-850. Новости компаний
297
23 июля 2019 09:26
У них не было договора на техническое обслуживание газового оборудования. Новости компаний
299
22 июля 2019 14:36
Потрясающая детализация. Новости компаний
353
22 июля 2019 12:41
Наибольшее количество баллов он получил за сварку сосуда, работающего под высоким давлением. Новости компаний
439
IT и Коммуникации
22 июля 2019 21:24Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы. IT и Коммуникации
71
12 июля 2019 11:32Как вылечить компьютер от вирусов
Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
116
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
316
Транспорт
24 июля 2019 16:14
Кроме того, было предложено дополнить ПДД обязанностью использования мотошлема во время перевозки пассажиров на мототранспорте категории L. Транспорт
18
24 июля 2019 12:56
Тестировать систему начнут уже в четверг, 25 июля. Транспорт
147
24 июля 2019 10:12
В настоящее время идет работа над сметами. Транспорт
223
23 июля 2019 09:18
Такой шаг якобы поможет увеличить число платных парковок. Транспорт
242
Предпринимательство
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
129
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
189
7 июня 2019 16:31
Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов. Предпринимательство
226
Видео
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
425
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
389
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
300
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
443
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
477
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
349
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
751
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
651
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
851
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
864
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
582
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
905
Мероприятия