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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Самарские региональные трассы проверят на соответствие нормативам

31 июля 2019 13:43
49
Самарские региональные трассы проверят на соответствие нормативам
К концу 2019 года доля региональных дорог в нормативном состоянии должна достигнуть 30,9%.

Передвижные дорожные лаборатории министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области приступили к диагностике региональных трасс на соответствие нормативным требованиям. До конца дорожного сезона планируется обследовать более 7 тысяч км автомобильных дорог Самарской области.

Ежегодное подтверждение норматива является одним из обязательных условий реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В Самарской области с 2019 по 2024 годы в результате реализации мероприятий нацпроекта показатель нормативного состояния региональных трасс должен увеличиться с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%.

К концу 2019 года доля региональных дорог в нормативном состоянии должна достигнуть 30,9%, а дорог Самарско-Тольяттинской агломерации – 60,2%. Всего в текущем году по нацпроекту будет отремонтировано 247 км автомобильных дорог, в том числе 180 км – регионального значения, 50 км в Самаре и 17 км в Тольятти.

Современные передвижные дорожные лаборатории оснащены лазерными датчиками, которые позволяют с высокой точностью определить технико-эксплуатационные характеристики автомобильной дороги. «Лаборатория измеряет поперечную и продольную ровность, геометрию, сцепные качества асфальтобетона, прочность дороги и так далее. Также лаборатория оснащена видеокамерами и датчиками GPS-навигации, что позволяет получить точные координаты и наглядное видео автомобильной дороги. Все это аккумулируется в единый банк данных», - говорит инженер лаборатории Никита Александров.
«Данные диагностики учитываются при составлении перечня ремонта, а также могут быть использованы проектными организациями для выбора наиболее оптимальных проектных решений. Кроме того, передвижные дорожные лаборатории будут использоваться в процессе приемки автомобильных дорог после ремонта», - подчеркнул руководитель управления контрольно-разрешительной деятельности в сфере автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Бурцев.

Так, во вторник, 30 июля специализированная дорожная лаборатория провела диагностику участка автомобильной дороги «Самара-Бугуруслан» - Петра Дубрава протяженностью 4 км, капитальный ремонт которой ведется в рамках национального проекта. Автомобильная дорога соединяет жилые районы Кошелев-Парк и Кошелев-Проект с городом Самарой.
В рамках капремонта дорожники заменили покрытие проезжей части дороги, установили опоры освещения, построили тротуары и остановочные карманы, ведут работы по благоустройству. Измерения лаборатории показали соответствие дороги действующему нормативу. Данные, полученные в результате обследования, будут учтены при вводе в эксплуатацию отремонтированной трассы.


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