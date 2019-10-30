Самара вошла в ТОП 10 российских городов с максимальными ценами на такси из аэропорта

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Эксперты momondo составили рейтинг российских городов с самыми высокими и самыми низкими ценами на такси из воздушной гавани, чтобы помочь туристам разобраться, во сколько обойдется дорога и как много времени придется провести в пути. Исследование охватило 47 городов России, куда путешественники отправляются с визитами чаще всего, и учитывало стоимость проезда у авторизованных перевозчиков из воздушных гаваней с самым большим пассажиропотоком.Самара занимает в рейтинге 10 место. Добраться из аэропорта Курумоч до центра города можно за 1 000 рублей, преодолев 50 километров. По уровню цен на такси Самара может сравниться с Ригой, Таллином, Джакартой или Анкарой.Максимальная стоимость поездки из терминала до города зафиксирована в Сочи и Владивостоке – 1 500 рублей. Именно столько придется заплатить путешественникам, чтобы преодолеть 28 км из Адлера и 53 км из Кневичей соответственно. Замыкает топ-3 Москва: дорога из Шереметьево в центр столицы обойдется в 1 423 рубля. Минимальная стоимость проезда из аэропорта в город отмечена в Минеральных Водах (7 км) и Омске (10 км) – 200 рублей. Добраться до центра Сыктывкара (3 км) можно чуть дороже – за 250 рублей, а до центра Нижневартовска (5 км), Нового Уренгоя (6,5 км), Южно-Сахалинска (10 км) или Архангельска (13,5 км) – за 300 рублей.