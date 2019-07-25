«Самара Авто Газ» объявил о старте акции «Тайный пассажир»
25 июля 2019 12:36
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Акция «Тайный пассажир» – форма общественного контроля за пассажирскими перевозками, способ получения обратной связи для повышения качества обслуживания пассажиров. Первый этап акции продлится с 1 по 31 августа 2019 г.
Для контроля привлечены представители Общественного совета при Департаменте транспорта г.о. Самара. Незаметно для окружающих общественники в качестве рядовых пассажиров будут передвигаться в автобусах «Самара Авто Газ» и фиксировать свои наблюдения. По итогам проверки в адрес компании-перевозчика будут направлены замечания и пожелания. Наблюдать также будут и за пассажирами – «зайцы» не останутся незамеченными!
Для более объективной и многогранной оценки перевозчик призывает и горожан к участию в акции. Принять участие в программе могут пассажиры в возрасте от 18 лет, заинтересованные в повышении качества обслуживания на муниципальных маршрутах города.
- Фотографии и видео, иллюстрирующие вашу оценку, приветствуются, это поможет нам максимально оперативно устранить недостатки. Кроме того, самые активные пассажиры получат вознаграждение от предприятия, – подчеркнул директор ООО «Самара Авто Газ».
В рамках акции представители общественности и горожане смогут проконтролировать:
качество обилечивания пассажиров,
корректность взаимодействия сотрудников с пассажирами,
соблюдение правил перевозки пассажиров,
соблюдение ПДД водителем автобуса
Для участия пассажирам необходимо направить заявку в адрес ООО «Самара Авто Газ» на электронную почту samaraavtogaz@mail.ru. В ответ будет направлена подробная анкета для «тайного пассажира».
В завершение каждой поездки зарегистрированному участнику необходимо направить заполненную анкету в течение 10 дней на указанный электронный адрес.
В целях соблюдения объективности исследования, «тайный пассажир» не имеет права публично разглашать информацию о своем участии в программе и о результатах проведенной оценки.
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