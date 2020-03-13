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Новости /  Экономика /  Транспорт  

С 1 июня по 31 августа школьникам будет предоставляться скидка 50% на проезд в поездах

13 марта 2020 13:27
71
С 1 июня по 31 августа школьникам будет предоставляться скидка 50% на проезд в поездах
Билеты уже продаются.

Возможность приобретения льготного билета распространяется на пассажиров от 10 до 17 лет включительно. Продажа билетов для школьников на летний сезон уже открыта.
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