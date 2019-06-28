С 1 июля будет временно ограничено движение транспорта по улице Шоссейная в Самаре
28 июня 2019 11:07
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В связи с выполнением очередного этапа работ на инженерных сетях в рамках строительства мостового перехода «Фрунзенский» на период проведения работ с 00:00 1 июля 2019 года до 24:00 1 августа 2019 года по ул. Шоссейная на участке от ул. Народная до ул. Казачья будет временно ограничено движение транспорта. Приносим извинения за временные неудобства!
Движение будет организовано следующим образом:
- до 4 июля 2019 года отменено движение троллейбуса № 6;
- с 4 июля до 24:00 1 августа троллейбус № 6 будет следовать по укороченному маршруту от остановки «Губернский рынок» до остановки «Хлебозавод»;
- с 00:00 1 июля 2019 года до 24:00 1 августа 2019 года движение автобусов по ряду маршрутов - №№ 17, 32, 36, 48к, 48д, 92, 159, 168, 172, 199, 80 – будет организовано по измененной схеме.
С временной схемой ограничения движения транспорта
и схемами движения общественного транспорта можно подробнее ознакомиться в приложениях.
Важно отметить, что автобусы маршрута 5д будут следовать по своему обычному маршруту.
В целях обеспечения транспортной доступности Куйбышевского района на период ограничения движения дополнительно реализован комплекс мероприятий:
- усилена работа льготных автобусных маршрутов
№ 5д, 26 и 66 (трасса следования не меняется), следующих из Куйбышевского района - при необходимости, в случае увеличения пассажиропотока, на маршруты будет выводиться дополнительный транспорт;
- на контроль взята работа коммерческих автобусных маршрутов
№ 48д, 80, 92, следующих из Куйбышевского района;
- отработана схема организации дорожного движения, предусматривающая объезд перекрываемого участка через ул. Казачья с выездом на ул. Народная по ул. Осетинская.
Обращаем внимание, что на пересечении ул. Народной с ул. Осетинской, а также ул. Казачьей с ул. Осетинской будут установлены светофоры. При выезде с ул. Осетинская на ул. Казачья предусмотрен левый поворот (для транспорта, следующего в сторону Сухой Самарки).
Ответственными службами будут приняты все необходимые меры по соблюдению темпов запланированных работ на инженерных коммуникациях для скорейшего открытия движения по ул. Шоссейная.
Администрация города просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и, по возможности, заранее планировать маршрут следования!
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