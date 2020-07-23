Россиянам раскрыли процедуру возврата авиабилетов
23 июля 2020 13:27
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Согласно данным воздушного кодекса, в случае ЧС, ее угрозы или введения режима повышенной готовности авиакомпания может отменить рейс. Пассажир пожелает сдать билет, однако деньги за билет большинство клиентов могут получить лишь через три года. В течение трех лет пассажир имеет право приобрести на эти средства другой билет или воспользоваться услугами авиакомпании. Получить средства раньше срока могут лишь следующие категории граждан: инвалиды I или II группы; лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы; ветераны Великой Отечественной войны; члены многодетной семьи. Такие пассажиры имеют право на возврат провозной платы в течение 10 дней со дня получения перевозчиком заявления о возврате. Об этом рассказал Минтранс России, сообщает ФедералПресс.
Кроме того, в течение всего срока до возврата денег за билет на эту сумму должны начисляться проценты за пользование денежными средствами. Такие правила действуют если билет с датой вылета с 1 февраля 2020 года на рейсы между Россией и Китаем, с 18 марта 2020 года – на все внутренние и международные рейсы. При этом билет должен быть куплен до 1 мая 2020 года.
«Проценты за пользование денежными средствами начисляются по день возврата суммы этих средств пассажиру, но не позднее окончания 4-летнего срока с даты отправления рейса, указанного в билете», – резюмировал Минтранс.+
Министерство отметило, что авиакомпании не имеют права устанавливать ограничения по принятию ваучера, которые связаны с маршрутом или датой, сообщают РИА «Новости».
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