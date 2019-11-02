Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
2 ноября 2019 10:54
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Опрос сервиса обслуживания автомобилей Uremont показал, что больше всего раздражает российских водителей на дорогах.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Что вас больше всего раздражает в поведении других автомобилистов на дорогах?». Предлагалось семь вариантов ответа.
Лидером стала неправильная парковка. Она выводит из себя 33,6% автолюбителей. На втором месте оказалось несоблюдение «рядности» — 21,8%, замкнула тройку самых раздражающих факторов «игра в шашечки» (15,6%).
Также 10,6% российских водителей признались, что их бесит, когда другие участники движения сигналят без повода и не уступают дорогу скорой. Еще 2,7% опрошенных сообщили, что им не нравится громкая музыка из соседних авто, пишет «РИА Новости».
«Опрос показал, что большинство россиян беспокоят на дорогах по-настоящему опасные (как обгоны ради нескольких минут выгоды) и эгоистичные вещи (парковка). Это хороший тренд», — отмечается в исследовании.
Опрос проводился среди 5 тыс. мужчин и женщин старше 18 лет, имеющих личные авто, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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