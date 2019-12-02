Проезд в пригородных автобусах в Самаре подорожает
2 декабря 2019 12:27
121
В департаменте ценового и тарифного регулирования утвердили максимальные тарифы на перевозку пассажиров автобусами в пригородном и междугородном сообщении по межмуниципальным маршрутам на территории Самарской области.
С 1 января 2020 года предельная плата за автобусные перевозки пассажиров в пригородном сообщении вырастет с 2,1 руб. за километр пути до 2,16 руб. В 2021 году - уже до 2,24 руб., а в 2022 году - до 2,33 руб.
Максимальная плата за автобусные перевозки пассажиров в междугородном сообщении с 1 января 2020 года поднимется с 2,25 руб. за километр до 2,32 руб. В 2021 году и 2020 году - до 2,41 и 2,51 руб. соответственно, пишет Самру.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
28 ноября 2019 23:06Действующий закон «О защите прав потребителей» служит для получения недобросовестными покупателями денег с компании-ответчика
Опубликован список регионов, где производители и импортеры частенько сталкиваются с недобросовестными потребителями, которым приходится выплачивать огромные... Экономика региона
95
28 ноября 2019 14:45
Сегодня «Самара Космическая» — самый посещаемый муниципальный музей в регионе, но небольшая площадь здания ограничивает дальнейшее развитие... Экономика региона
401
28 ноября 2019 12:57
В последние годы в области наблюдается тенденция сокращения объемов производства пивной продукции. Экономика региона
532
Финансы и Банки
2 декабря 2019 14:04
В Сбербанк Бизнес Онлайн поставщик услуг может подключить этот сервис, подписав договор электронной подписью. Финансы и Банки
64
29 ноября 2019 15:28
В рамках встречи участники смогли заглянуть в будущее и узнать о том, каким наш мир будет уже через 5,10,20 лет. Финансы и Банки
425
29 ноября 2019 14:08
Банк России 29 ноября выпускает в обращение памятные монеты номиналами 50, 25, 10 и три рубля. Финансы и Банки
405
Строительство
30 ноября 2019 08:09
Столичные жилые комплексы премиум-уровня преимущественно выполняются по схожему паттерну. Прежде всего, здание выполняется отечественными архитекторами,... Строительство
47
29 ноября 2019 17:41
В декабре в городе будет открыт физкультурно – оздоровительный комплекс «Салют», а через год будет сдан в эксплуатацию крытый ледовый каток. Строительство
580
28 ноября 2019 22:02Услуги по отделке деревянных домов и бань
Вам потребовалась такая услуга, как отделка деревянных бань и домов? Очень важно обратиться в проверенную компанию, в которой работают опытные специалисты,... Строительство
49
Материалы и технологии
28 ноября 2019 22:04Услуги по штамповке металла в СПБ
Вам необходимы услуги в области быстрой вырубки металла? В таком случае отличным вариантом будет штамповка металла в Санкт-Петербурге . Материалы и технологии
41
2 ноября 2019 18:00Применение мрамора
Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
219
1 ноября 2019 17:50В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала. Материалы и технологии
147
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
398
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1025
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
2044
Бизнес
30 ноября 2019 07:45Оптовые поставки зеленого кофе
Многие люди любят пить кофе каждый день, и все привычно его видеть черным, но сравнительно недавно появился и другой сорт, и это зеленый кофе. Бизнес
35
26 ноября 2019 23:56
Потерять этого клиента подрядчики не могли, но и в правоохранительные органы почему-то не шли. Бизнес
393
25 ноября 2019 15:41
Один из крупнейших российских заводов по производству сэндвич-панелей стал достоянием истории. Все сотрудники «Тепланта» уволены. Бизнес
2554
Новости компаний
30 ноября 2019 18:09
Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к проблеме влияния санкций на положение трудовых коллективов предприятий автопрома. На заводе ситуацию... Новости компаний
539
30 ноября 2019 07:48Какао продукция
Какао неспроста является достаточно популярным суперфудом - его состав насыщен различными макро- и микроэлементами, витаминами, а содержание белка... Новости компаний
35
30 ноября 2019 07:47Расценки на алмазное бурение
Во время строительных или ремонтных работ, может понадобиться создание отверстий в бетоне, например для прокладки через них средств коммуникации. Новости компаний
49
28 ноября 2019 22:10Заказать гос номера в Москве
У вас возникла необходимость в создании гос номеров высокого качества нового образца? В этом случае вы можете обратиться к профессионалам своего дела,... Новости компаний
47
IT и Коммуникации
27 ноября 2019 20:38Лучшие модели смартфонов Xiaomi
Рынок смартфонов имеет большую конкуренцию, самые передовые модели китайского бренда Xiaomi доступны на сайте , в том числе новая флагманская модель MI NOTE 10. IT и Коммуникации
65
26 ноября 2019 15:15Вместе с покупкой нового смартфона стоит задумать и о выборе оригинального чехла для него
Чаще всего чехол покупают сразу же вместе с телефоном, чтобы сохранить свой гаджет в целости, как можно дольше. IT и Коммуникации
55
22 ноября 2019 18:59Современная игрушка для мальчиков и взрослых мужчин, которые любят играть в войны – бластер Нерф
Новая и очень оригинальная игра, которая нравится не только детям, но и взрослым - бластер Нерф для мальчиков . IT и Коммуникации
86
Транспорт
2 декабря 2019 13:45
Гостям будет представлен новый внутренний интерьер одного из вагонов фирменного поезда №9/10 "Жигули". Транспорт
59
2 декабря 2019 12:27
Подорожание предусмотрено до 2022 года. Транспорт
121
2 декабря 2019 10:19
Изменения вводятся с сегодняшнего дня. Транспорт
118
1 декабря 2019 11:44
Разработка учитывает погодные условия и скорость машины. Транспорт
372
Предпринимательство
20 ноября 2019 19:12
Все желающие стать индивидуальным предпринимателем люди задаются вопросом «Как открыть ИП?». Предпринимательство
320
4 октября 2019 15:17Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
286
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
437
Видео
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
67
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
398
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
354
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
677
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
993
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
908
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
412
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
639
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1822
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2334
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1599
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1941
Мероприятия