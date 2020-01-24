Проект "Жигули" в авангарде" победил в премии "Серебряный Лучник" - Самара

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В Самаре состоялась юбилейная церемония награждения призеров национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" – Самара. В 2019 году в 8 номинациях конкурса приняли участие37 проектов. Совместный проект Куйбышевского филиала АО "ФПК" и Самарского областного художественного музея "Жигули" в авангарде" победил в номинации "Развитие и продвижение территорий".Кроме того, по итогам голосования жюри, проект рекомендован к участию в федеральном этапе премии в Москве.Для многих путешествие в Самару начинается именно с поезда №9/10 "Жигули", в связи с чем в декабре гостям был сделан подарок: представлен новый интерьер вагона СВ. Привычная обстановка была дополнена репродукциями произведений художников русского авангарда из коллекции Самарского областного художественного музея.Напомним, что в октябре 2019 года поезд №9/10 "Жигули", был отмечен специальным призом Общественной палаты в номинации "Бренд региона", сообщает КбшЖД.Фото: Дильдина Светлана