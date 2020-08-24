Поправки в закон об ОСАГО вступают сегодня в силу

Теперь страховщики могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
Законом выделена группа факторов, которая будет влиять на расчет страховой премии, передаёт РИА Новости
. В частности, повышенный тариф ждёт за грубые нарушения правил дорожного движения, правил эксплуатации авто, за наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Также выделяются другие факторы, которые страховые компании будут определять самостоятельно. При этом страховщикам строго запрещено использовать при расчете тарифа ОСАГО любые дискриминирующие человека факторы, в том числе связанные с национальной, языковой, расовой принадлежностью, должностным положением, вероисповеданием и отношением к религии. Контролировать правильный расчет страховых тарифов будет Банк России.
Как заявили РИА Новости эксперты, значительных колебаний стоимости полиса ждать не стоит.
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