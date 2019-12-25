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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Почти 1,5 тыс. дополнительных поездов будут курсировать в новогодние и рождественские праздники

25 декабря 2019 09:29
86
Почти 1,5 тыс. дополнительных поездов будут курсировать в новогодние и рождественские праздники
Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут с 28 по 30 декабря.

Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в новогодние и рождественские каникулы АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначен 1 461 дополнительный поезд отправлением с 27 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Это на 9 % превышает количество дополнительных поездов, назначенных на новогодние и рождественские праздники в прошлом году. Всего в предстоящие праздники в поездку планируют отправиться около 5 млн пассажиров.
Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут с 28 по 30 декабря 2019 года, а также с 5 по 7 января 2020 года.
Дополнительные поезда будут курсировать на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими региональными центрами, а также на ряде популярных межрегиональных маршрутов.

Москву дополнительные поезда свяжут с Санкт-Петербургом, Адлером, Новороссийском, Архангельском, Котласом, Казанью, Ижевском, Кировом, Самарой, Уфой, Пензой, Челябинском, Оренбургом и другими городами. А у жителей и гостей Санкт-Петербурга появится возможность добраться на дополнительных поездах в Москву, Челябинск, Екатеринбург, Киров, Сосногорск, Уфу, Архангельск, Смоленск, Великие Луки и т. д.
При повышенном спросе на поездки в новогодние и рождественские каникулы возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.
Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
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Комментарии


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