Почти 40% квитанций на перевозку ручной клади и багажа оформляется онлайн
13 марта 2020 11:50
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Пассажиры все больше отдают предпочтение электронному оформлению услуг, предоставляемых холдингом "РЖД". Так, по итогам первых двух первых месяцев текущего года через Интернет было оформлено более 26 тыс. квитанций на перевозку ручной клади и багажа в поездах формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). Это почти на 29% больше, чем в прошлом году. В том числе в феврале было оформлено почти 13 тыс. квитанций.
В целом с начала года пассажиры оформили около 70 тыс. документов на перевозку ручной клади и багажа (+11,8% к прошлому году), из которых 39% было оформлено через Интернет.
В соответствии с правилами железнодорожных перевозок каждый пассажир АО "ФПК", помимо личных вещей, имеет право бесплатно провозить с собой ручную кладь общим весом не более 36 килограммов в плацкартных вагонах и купе, а также не более 50 килограммов – в вагонах типа СВ и Люкс. Размер ручной клади по сумме измерений не должен превышать 180 сантиметров. Более тяжелые и объемные вещи подлежат дополнительной оплате.
Напомним, что возможность оформлять багажные квитанции через сайт пассажиры получили с 11 января 2018 года. Они могут это делать как во время покупки электронного билета, так и отдельно, в дополнение к ранее приобретенному проездному документу. При этом пассажиру выдается контрольный купон, который необходимо предъявить при посадке в поезд.
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