Перспективы развития общественного транспорта обсудили в «Самара Авто Газ»
19 июня 2019 13:15
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Представители Общественного Совета при Департаменте транспорта г.о. Самара при участии активных горожан и пассажиров города обсудили актуальные вопросы, касающиеся перспектив развития городского общественного транспорта, качества обслуживания пассажиров и безопасности горожан на дороге и во время поездки в общественном транспорте.
Мероприятие состоялось 18 июня на базе «Самара Авто Газ» при участии директора «Самара Авто Газ» Александра Бугакова, заместителя руководителя Департамента транспорта г.о. Самара Юрия Тапилина, директора МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаила Ефремова, заместителя председателя Общественного совета при департаменте Андрея Ишмуратова, начальника отделения технического надзора ОГИБДД У МВД России по г. Самара Мурата Султангалиева, представителя Общественного совета при У МВД по г. Самара Евгении Харитоновой.
Заседание стартовало с торжественной части – награждения победителей конкурса «Лучший кондуктор пассажирского автобуса», инициированного транспортным предприятием «Самара Авто Газ». Так, победительница конкурса Наталья Махалина направится в путешествие на теплоходе в Казань. Самые активные и благодарные пассажиры нашего города в течение полутора месяцев голосовали за лучшего, по их мнению, сотрудника, и также стали обладателями подарков от транспортного предприятия – книжного издания об истории Самары и карты, разрешающей безлимитный проезд в течение месяца в общественном пассажирском транспорте города от ООО «Транспортная карта».
В ходе встречи директор ООО «Самара Авто Газ» Александр Бугаков и директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов рассказали о мерах, принимаемых в целях повышения качества работы кондукторов и о технических вопросах при оплате проезда банковскими картами. Подробнее обсудили вопрос корректного взаимодействия с пассажирами, соблюдения делового этикета и компетентности сотрудников при разрешении возникающих в ходе поездки вопросов. «Умение сотрудника конструктивно работать с проблемами пассажиров – путь к предотвращению конфликта. Мы работаем в этом направлении, проводим регулярные инструктажи и информируем сотрудников о нововведениях», – прокомментировал руководитель «Самара Авто Газ».
Кроме того, большой интерес у участников мероприятия вызвало обсуждение перспектив развития городского транспорта в Самаре. В своем докладе заместитель председателя Общественного совета Андрей Ишмуратов озвучил и аргументировал идеи создания платных парковочных мест. Совместно с членом Общественного совета Александром Медведевым рассказали о проведенном обследовании городских магистралей с целью прогнозирования вероятности создания системы выделенных полос для общественного транспорта. Платные парковки и отдельная полоса движения для общественного транспорта в Москве, Санкт-Петербурге и Казани уже функционируют. До конца лета должны быть разработаны конструктивные предложения по решению этих задач и в Самаре.
В завершение встречи с докладом выступил начальник отделения технического надзора ОГИБДД У МВД России по г. Самара Мурат Султангалиев с отчетом по выявленным нарушениям правил дорожного движения как со стороны водителей общественного транспорта, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов. Сотрудникам дорожной инспекции предложено ввести практику тайного пассажира. Ветераны ГАИ будут ездить в автобусах и фиксировать все нарушения для проведения работы с сотрудниками.
По окончании мероприятия участникам представилась возможность посетить диспетчерскую службу на территории «Самара Авто Газ». Посетителям продемонстрировали работу служб, занимающихся диспетчеризацией общественного транспорта, рассказали о способах регулирования интервалов движения автобусов в экстренных ситуациях и работе «горячей» линии.
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