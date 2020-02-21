Я нашел ошибку
Главные новости: 
Мужчина проведёт в колонии четыре с половиной года, а его подруга — полтора.
Мать и отчима мальчика, которого ставили на гречку, приговорили к реальным срокам
Пятимесячные щенки поступили в Центр кинологической службы на обучение с последующим использованием полицейскими-кинологами при несении службы на объектах транспорта.
В Самаре транспортным полицейским подарили трёх щенков восточноевропейской овчарки
У молодежи села Обшаровка появился свой дом.
В модельной библиотеке села Обшаровка прошел Молодёжный фестиваль «Библиотека – территория без границ»
С 28 апреля.
Новый рейс из Самары в Москву начинает выполнять авиакомпания «Red Wings»
Менее трех недель понадобилось руководству «Самарских коммунальных сетей», чтобы в дом пенсионерки была организована подача воды.
«Самарские коммунальные сети» прислушались к рекомендациям депутата Госдумы Александра Хинштейна
Открыты мемориальные доски в честь участников ВОВ, чьи заслуги отмечены высшими наградами государства – званием Героя Советского Союза и орденами Славы.
75-летие Победы: в Самаре увековечили память Героев Советского Союза
Заявки на участие в них подали 19 команд со всего региона. Это учащиеся школ, в которых в прошлом году были созданы мини-технопарки.
В детском технопарке «Кванториум – 63 регион» стартовал хакатон виртуальной и дополненной реальности
Повысив эффективность производства на 48 процентов в одном из своих цехов.
Тольяттинское предприятие «Детальстройконструкция» успешно завершило реализацию проекта по повышению производительности труда
сегодня  Пятница, 21 февраля, 18:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/02:
USD 63.74
0.05
EUR 68.77
-0.01
Новости /  Экономика /  Транспорт  

Остановку у храма на Ипподроме в Самаре планируют вернуть в 2021 году

21 февраля 2020 13:39
133
Остановку у храма на Ипподроме в Самаре планируют вернуть в 2021 году
Её убрали во время реконструкции Московского шоссе.

В Самаре в ближайшее время вернут одну остановку общественного транспорта. Об этом сообщили представители департамента городского хозяйства и экологии.

Речь идёт об остановке «Ипподром», расположенной на проспекте Кирова напротив храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Её убрали во время реконструкции Московского шоссе и до сих пор не восстановили. Это вызвало недовольство местных жителей.

— Эта остановка очень нужна, особенно пожилым людям. Им приходится далеко идти, чтобы попасть в гипермаркет и в храм, — рассказали горожане.

Представители департамента транспорта пояснили, что окончательное решение в этом вопросе будут принимать чиновники из департамента городского хозяйства. В ведомстве же уточнили даты.

— Обустройство остановки включим в план на 2021 год, — сообщили в департаменте городского хозяйства.

Масштабный ремонт Московского шоссе проводили в 2014–2015 годах. Ремонтом занималась компания «СамараТрансСтрой». Работы вели на участках от Мичурина до проспекта Кирова и от проспекта Кирова до выезда из города. На втором участке построили два туннеля — на пересечении с Ракитовским шоссе и с проспектом Кирова. Машины по этой развязке пустили в начале сентября. Правда, автомобилистам не понравились выезды.

Зимой 2019 года остановку «Ипподром» переименовали в «Площадь авиаконструктора Ильюшина». Связано это с тем, что авиаконструктор Сергей Ильюшин был автором проекта самолета Ил-2. Памятник штурмовику стоит на развязке Московского шоссе и проспекта Кирова, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Экономика региона
21 февраля 2020  12:42
В чапаевском индустриальном парке появится новый завод Он будет производить железобетонные изделия.
В чапаевском индустриальном парке появится новый завод
Он будет производить железобетонные изделия. Экономика региона
353
21 февраля 2020  09:56
Фонду капремонта Самарской области дадут 700 млн рублей на стабилизацию
Фонду капремонта Самарской области дадут 700 млн рублей на стабилизацию
Дополнительную сумму организация получит и в 2021 году.  Экономика региона
153
19 февраля 2020  10:16
Подведены предварительные итоги международной научно-технической конференции Battery Innovation 2020
Подведены предварительные итоги международной научно-технической конференции «Battery Innovation 2020»
Она состоялась 13-14 февраля в Тольятти.  Экономика региона
232
Весь список
Финансы и Банки
19 февраля 2020  12:53
Сбербанк поможет подарить близким и друзьям WOW-день
Сбербанк поможет подарить близким и друзьям WOW-день
К 23 Февраля и 8 Марта Сбербанк запустил сервис создания праздника для близких. Финансы и Банки
234
18 февраля 2020  20:32
Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банка
Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банка
 Сбербанк сократил сроки принятия решения по ипотечным заявкам. Теперь для клиентов, получающих зарплату на карту бан