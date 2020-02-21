Остановку у храма на Ипподроме в Самаре планируют вернуть в 2021 году
21 февраля 2020 13:39
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В Самаре в ближайшее время вернут одну остановку общественного транспорта. Об этом сообщили представители департамента городского хозяйства и экологии.
Речь идёт об остановке «Ипподром», расположенной на проспекте Кирова напротив храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Её убрали во время реконструкции Московского шоссе и до сих пор не восстановили. Это вызвало недовольство местных жителей.
— Эта остановка очень нужна, особенно пожилым людям. Им приходится далеко идти, чтобы попасть в гипермаркет и в храм, — рассказали горожане.
Представители департамента транспорта пояснили, что окончательное решение в этом вопросе будут принимать чиновники из департамента городского хозяйства. В ведомстве же уточнили даты.
— Обустройство остановки включим в план на 2021 год, — сообщили в департаменте городского хозяйства.
Масштабный ремонт Московского шоссе проводили в 2014–2015 годах. Ремонтом занималась компания «СамараТрансСтрой». Работы вели на участках от Мичурина до проспекта Кирова и от проспекта Кирова до выезда из города. На втором участке построили два туннеля — на пересечении с Ракитовским шоссе и с проспектом Кирова. Машины по этой развязке пустили в начале сентября. Правда, автомобилистам не понравились выезды.
Зимой 2019 года остановку «Ипподром» переименовали в «Площадь авиаконструктора Ильюшина». Связано это с тем, что авиаконструктор Сергей Ильюшин был автором проекта самолета Ил-2. Памятник штурмовику стоит на развязке Московского шоссе и проспекта Кирова, пишет 63.ру.
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