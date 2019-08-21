ОАО «РЖД» ищет инновационные решения по снижению шума от железной дороги

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ОАО «РЖД» объявляет о проведении открытого запроса на поиск инновационных решений и технологий по защите населения от сверхнормативного акустического воздействия (вибрации) объектов железнодорожного транспорта.К участию в открытом запросе принимаются инновационные решения, которые позволяют устранить причины шума и вибрации, обеспечить защиту населения от акустического воздействия железной дороги, а также повысить уровень комфорта пассажиров.Заявки принимаются с 23 августа по 23 сентября 2019 года через специализированный раздел «Открытый запрос» автоматизированной системы «Единое окно инноваций» сайта ОАО «РЖД» (https://innovation.rzd.ru).