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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Новые правила прохода пассажиров к пригородным поездам введут на железнодорожном вокзале Самара

20 февраля 2020 11:48
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Новые правила прохода пассажиров к пригородным поездам введут на железнодорожном вокзале Самара
Пассажиров просят прибывать на вокзал заблаговременно.

В целях обеспечения транспортной безопасности с 21 февраля 2020 года изменится схема прохода пассажиров к электропоездам на железнодорожном вокзале Самара. Проход на пригородную платформу будет осуществляется через платформу №1 и тоннель №1.

В связи с проведением досмотровых процедур Куйбышевская железная дорога просит пассажиров прибывать на вокзал заблаговременно.
На первом этаже железнодорожного вокзала располагаются пригородные билетные кассы.

Режим работы пригородных касс:
Касса №1 с 9.00 до 18.00, перерыв с 11:00 – 11:15, 13:30 – 14:30, выходной - суббота, воскресенье.
Касса №2 с 8.00 до 20.00, перерыв с 09:45 – 10:00, 12:00 – 13:00, 17:30 – 17:45.
Касса№3 с 8.00 до 20.00, перерыв с 09:45 – 10:00, 12:00 – 13:00, 17:30 – 17:45, сообщает КбшЖД.
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