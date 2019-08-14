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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Названы самые тяжелые дни недели у аэропортов и ж/д вокзалов

14 августа 2019 11:43
138
Названы самые тяжелые дни недели у аэропортов и ж/д вокзалов
Учитывались пассажиры из всех российских городов, где есть ж/д вокзалы и аэропорты.

В Туту.ру проанализировали бронирования авиа и ж/д билетов за первое полугодие 2019 года и определили самые загруженные дни недели, то есть дни, когда больше всего путешественников отправляется в путь с вокзалов и аэропортов.
Самые «горячие» дни у аэропортов — пятница и воскресенье. В эти два дня в дорогу отправляется треть пассажиров от всех людей, выезжающих куда-либо на неделе. Менее популярные у пассажиров дни для перелетов — понедельник, вторник, среда и четверг.

У железнодорожных вокзалов самый загруженный день недели — это воскресенье. В дорогу отправляются 16% пассажиров. Чуть менее загруженные дни — пятница и суббота.

Ожидаемо, самые загруженные дни у вокзалов и аэропортов — это выходные. Но есть нюансы. Авиапассажиры больше любят летать в пятницу, чем в субботу. А перелеты в субботу они любят также, как и в понедельник. Те, кто выбирает поезд, не очень любят будни (кроме пятницы).

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