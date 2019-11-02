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Новости /  Экономика /  Транспорт  

На трассе Сызрань-Саратов завершен ремонт участка дороги

2 ноября 2019 12:46
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На трассе Сызрань-Саратов завершен ремонт участка дороги
Дорожники восстановили покрытие на двух участках М-5 общей протяженностью 21 км.

Об этом вчера, 1 ноября, сообщил ФКУ «Поволжуправтодор». Программа работ по ремонту автодорог М-5 «Урал» и Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в регионе на этот год выполнена полностью, Дорожники восстановили покрытие на двух участках М-5 общей протяженностью 21 км в Николаевском районе.

В рамках ремонта от границы с Пензенской областью до поворота к Белому озеру (с 780 по 789 км) заменили также водоотводные лотки и барьерное ограждение. На следующем отрезке в районе н.п. Николаевка (с 789 по 802 км) устроили тонкослойное покрытие из битумоминеральной открытой смеси. Слоями износа защитили и трехкилометровый участок трассы Р-228 в Радищевском районе.

Благодаря проведенному комплексу работ по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния федеральных дорог повысился уровень безопасности. За 9 месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество дорожных происшествий на федеральных трассах М-5 «Урал» и Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Ульяновской области сократилось на 30%, число погибших уменьшилось на 46%, пострадавших – на 16%, пишет TLTgorod.


Фото pixabay.com

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