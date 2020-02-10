На реконструкцию улицы Дачной в Самаре потратят 31,5 млн рублей
10 февраля 2020 13:54
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Власти Самары выделили средства на приведение в порядок улицы Дачной.
Речь идет об участке от Московского шоссе до улицы Горной, расположенном в Ленинском, Железнодорожном районах, то есть о первой очереди реконструкции на участке от улицы Пензенской до Московского шоссе, а также о второй очереди реконструкции — от улицы Пензенской до улицы Горной.
Так, в 2020 году на эти цели выделено 12 млн рублей, в 2021 году — 7,8 млн рублей, в 2022 году — 11,7 млн рублей соответственно.
Итого на работы потратят 31,5 млн рублей, пишет СитиТраффик.
Ранее рассматривался вопрос о строительстве кольцевой развязки на улице Мичурина, которую хотели включить в план реконструкции Дачной, но против этого выступили местные жители.
Фото pixabay.com
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