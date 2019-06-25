На пересечении Московского шоссе/ул. Авроры в Самаре проводятся дорожные работы
25 июня 2019 11:09
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На пересечении МШ/ул. Авроры проводятся дорожные работы в центральном и левом рядах, по направлению "в город", сообщает в твиттере АСУДД Самара.
По возможности используйте пути объезда. Будьте предельно внимательны и соблюдайте ПДД!
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