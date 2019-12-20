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Новости /  Экономика /  Транспорт  

На маршрутах Самара-"Южный город" и Самара-"Кошелев-Парк" введут льготы

20 декабря 2019 11:53
111
На маршрутах Самара-Южный город и Самара-Кошелев-Парк введут льготы
После официального присоединения части Волжского района к Самаре их свяжут муниципальные маршруты общественного транспорта.

Напомним, на уровне правительства Самарской области принято решение включить в состав областной столицы территории "Южного города" и "Кошелев-Парка", который сейчас относятся к Волжскому району. В настоящее время для этого создана рабочая группа. Процедуру рассчитывают провести уже в 2020 году.

"После этого маршруты, соединяющие "Южный город" и "Кошелев-Парк" с Самарой, перейдут в разряд муниципальных, - заявили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области 19 декабря. - Тогда на маршрутах с регулируемыми тарифами будут действовать льготы по проезду", пишет Самру.ру.

Фото pixabay.com


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