На дорогах Самарской области установят 219 камер видеонаблюдения
4 ноября 2019 11:51
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В ближайшие 5 лет в Самарской области планируют увеличить количество комплексов видеофиксации нарушений. Об этом стало известно во время заседания в региональном правительстве.
Сейчас в губернии работают 587 комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Больше всего таких аппаратов находится в Самаре. До 2024 года в регионе хотят установить ещё 219 камер.
Областная столица попала в рейтинг городов, где происходит больше всего аварий. В этот список также попали Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Чапаевск.
При этом специалисты отметили, что в некоторых муниципалитетах количество аварий пошло на спад. Речь идёт как о крупных городах региона (Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске), так и о небольших — Жигулёвске, Октябрьске и Отрадном.
— На перекрёстках с камерами на 8,8% снизилось количество ДТП и пострадавших в них. Однако есть проблема: в некоторых муниципалитетах нет взаимодействия с ГИБДД. Эту ситуацию нужно исправить до конца года, — пояснил первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.
Всего же с начала 2019 года нарушители получили больше 2 миллионов «писем счастья». Штрафы, которые выплатили водители, направили на ремонт дорог.
Кроме дорог, камеры планируют установить в школах, на ж/д вокзале, в парках и метро. Ещё несколько комплексов разместят в центре областной столицы, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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