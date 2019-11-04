Я нашел ошибку
Главные новости: 
В зале - почётные граждане СО, ветераны, генералы армии, заслуженные работники предприятий, общественники, лидеры молодёжных движений, «Лидеры России».
Торжественное мероприятие по случаю Дня народного единства сегодня проходит в МТЛ «Арена»
Из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
Для тестов закупили осветленный восстановленный яблочный сок
"Добрый" или злой: что нашел Роспотребнадзор в яблочных соках
Торжественное мероприятие прошло в Рощинском гарнизоне на плацу мотострелкового соединения.
Единственной в ВС РФ миротворческой бригаде ЦВО присвоили почетное наименование «Александрийская»
Она будет посвящена Дню народного единства. Проход на стадион будет открыт за 1,5 часа до игры.
Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Рубин"
Гололедица – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.
МЧС: Правила поведения при гололедице
Сегодня набережной Волги прошла торжественная акция
На самарской набережной состоялся забег "Самарская миля"
Пугачева на концерте попыталась повторить шпагат Волочковой
Пугачева на концерте попыталась повторить шпагат Волочковой
сегодня  Понедельник, 4 ноября, 16:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/11:
USD 64.03
0.26
EUR 71.48
0.29
Новости /  Экономика /  Транспорт  

На дорогах Самарской области установят 219 камер видеонаблюдения

4 ноября 2019 11:51
146
На дорогах Самарской области установят 219 камер видеонаблюдения
Чиновники считают, что комплексы позволяют снизить количество аварий.

В ближайшие 5 лет в Самарской области планируют увеличить количество комплексов видеофиксации нарушений. Об этом стало известно во время заседания в региональном правительстве.

Сейчас в губернии работают 587 комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Больше всего таких аппаратов находится в Самаре. До 2024 года в регионе хотят установить ещё 219 камер.

Областная столица попала в рейтинг городов, где происходит больше всего аварий. В этот список также попали Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Чапаевск.

При этом специалисты отметили, что в некоторых муниципалитетах количество аварий пошло на спад. Речь идёт как о крупных городах региона (Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске), так и о небольших — Жигулёвске, Октябрьске и Отрадном.

— На перекрёстках с камерами на 8,8% снизилось количество ДТП и пострадавших в них. Однако есть проблема: в некоторых муниципалитетах нет взаимодействия с ГИБДД. Эту ситуацию нужно исправить до конца года, — пояснил первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.

Всего же с начала 2019 года нарушители получили больше 2 миллионов «писем счастья». Штрафы, которые выплатили водители, направили на ремонт дорог.

Кроме дорог, камеры планируют установить в школах, на ж/д вокзале, в парках и метро. Ещё несколько комплексов разместят в центре областной столицы, пишет 63.ру.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
1 ноября 2019  12:58
Уже 3 животноводческих предприятия Самарской области уже воспользовались возможностями новой молочной лаборатории
Уже 3 животноводческих предприятия Самарской области уже воспользовались возможностями новой молочной лаборатории
Она установлена на базе ГБУ «Самарская областная ветеринарная лаборатория» в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта... Экономика региона
266
1 ноября 2019  12:35
Госкомпания Росагролизинг предлагает самарским сельхозпредприятиям льготные условия
Госкомпания «Росагролизинг» предлагает самарским сельхозпредприятиям льготные условия
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл рабочую встречу с генеральным директором АО... Экономика региона
234
1 ноября 2019  11:43
Самарская область вошла в ТОП-10 по научно-техническому развитию
Самарская область вошла в ТОП-10 по научно-техническому развитию
Для анализа эксперты использовали показатели Росстата, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах. Экономика региона
218
Весь список
Финансы и Банки
3 ноября 2019  16:43
Кредит без подтверждения дохода онлайн
 Без денег сегодня человеку прожить будет достаточно сложно. Именно поэтому люди ходят на работу, ставят для себя новые цели и стремятся их достигнуть. Финансы и Банки
34
1 ноября 2019  14:35
Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни ноября.
В ноябрьские праздники изменится режим работы офисов Сбербанка
Поволжский банк ПАО Сбербанк информирует о режиме работы офисов в праздничные дни ноября.  Финансы и Банки
540
31 октября 2019  14:31
Сбербанк предлагает активности в разных форматах для аудитории всех возрастов.
Сбербанк проведет в Поволжье активности в рамках Всероссийской недели сбережений
Сбербанк предлагает активности в разных форматах для аудитории всех возрастов.  Финансы и Банки
610
Весь список
Строительство
2 ноября 2019  18:04
Строительные вагончики бытовки: виды, применение, особенности
 При начальных стадиях строительства любого объекта, в особенности удаленного, возникает необходимость в обустройстве строительной площадки необходимыми... Строительство
32
2 ноября 2019  17:57
Что такое бетононасос
 С середины 20 века идет постоянный рост строительной отрасли. С каждым годом растет количество построенных объектов, ускоряется процесс их постройки. Строительство
34
1 ноября 2019  17:46
Выбор натяжных потолков: критерии и нюансы
 Если люди хотят сделать ремонт у себя в квартире, то им может понадобиться установка натяжных потолков. Именно поэтому в данной статье поговорим подробнее о... Строительство
62
Весь список
Материалы и технологии
2 ноября 2019  18:00
Применение мрамора
 Мрамор – природный камень, состоящий из карбоната кальция, кальцита, доломита и примеси других минералов и веществ, которые влияют на его дополнительные... Материалы и технологии
30
1 ноября 2019  17:50
В каждом торговом центре должна быть мощная система вентиляции
 В любом торговом центре постоянно находится не только много посетителей, но и разного обслуживающего персонала.  Материалы и технологии
33
22 октября 2019  21:23
Установочное кольцо
Установочное кольцо
 Установочные кольца — это тип деталей, широко используемых в приборостроении, машиностроении, автомобильной промышленности и других отраслях, связанных с... Материалы и технологии
66
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
250
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
874
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1907
Весь список
Бизнес
2 ноября 2019  17:58
Зачем нужно получать сертификат на продукцию
 Сертификат соответствия качества доказывает, что данный вид продукции соответствует всем стандартам качества, которые предъявляет действующее... Бизнес
39
1 ноября 2019  16:46
Свыше 100 заявок поступило на участие в бизнес-курсе.
В Самаре стартовал бизнес-курс для женщин-предпринимателей
Свыше 100 заявок поступило на участие в бизнес-курсе. Бизнес
356
29 октября 2019  16:49
Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В Самаре стартовал прием заявок для участия в конкурсе грантов на создание собственного бизнеса
Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской... Бизнес
313
Весь список


Новости компаний
2 ноября 2019  18:03
Винтовые компрессоры
 В 1934 году швед Элиот Лисхольн выпустил первый образец винтового компрессора, который был призван увеличить производительно электродвигателей, но при этом... Новости компаний
42
1 ноября 2019  19:55
Эта покупка очень важна для Google, поскольку компания давно пытается выйти на рынок умных часов, но постоянно терпит неудачи.
Google купила Fitbit за $2,1 миллиарда
Эта покупка очень важна для Google, поскольку компания давно пытается выйти на рынок умных часов, но постоянно терпит неудачи.  Новости компаний
371
1 ноября 2019  13:21
В ноябрьские праздники энергетики Россети Волга будут нести круглосуточное дежурство
В ноябрьские праздники энергетики «Россети Волга» будут нести круглосуточное дежурство
Установлен особый контроль за работой электросетевых объектов. Новости компаний
241
31 октября 2019  22:24
Владеющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».
AliExpress начал доставку заказов в супермаркеты X5 Retail Group
Владеющего сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».   Новости компаний
313
Весь список
IT и Коммуникации
23 октября 2019  23:55
Индивидуальные IP адреса – особенности
 Индивидуальные прокси востребованы и популярны. На сайте  proxyline.net  вы сможете купить или арендовать на выгодных условиях индивидуальный анонимный IP... IT и Коммуникации
71
21 октября 2019  23:35
Виды и особенности чехлов для iPhone
 Существует масса разнообразных чехлов для iPhone, которые способны обеспечить защиту устройству и создают дополнительно привлекательный вид для айфона.  IT и Коммуникации
90
20 октября 2019  10:37
Видеорекламма на YouTube – особенности
Видеорекламма на YouTube – особенности
 Также, как и классическая видеореклама, онлайн видео используют для того, чтобы формировать узнаваемость бренда и осуществлять успешно продвижение товаров, а... IT и Коммуникации
85
Весь список
Транспорт
4 ноября 2019  11:51
На дорогах Самарской области установят 219 камер видеонаблюдения
На дорогах Самарской области установят 219 камер видеонаблюдения
  На дорогах Самарской области установят 219 камер видеонаблюдения Чиновники считают, что комплексы позволяют снизить количество аварий. Транспорт
146
2 ноября 2019  12:46
На трассе Сызрань-Саратов завершен ремонт участка дороги
На трассе Сызрань-Саратов завершен ремонт участка дороги
Дорожники восстановили покрытие на двух участках М-5 общей протяженностью 21 км. Транспорт
404
2 ноября 2019  10:54
Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
Предлагалось семь вариантов ответа. Транспорт
371
1 ноября 2019  17:53
Омыватель стекла нужен ли он вообще или можно просто подождать дождя?
 Сейчас существует большое множество разных товаров для автомобилистов, и  омыватели лобового стекла  тоже среди них.  Транспорт
42
Весь список
Предпринимательство
4 октября 2019  15:17
Печать каталогов в типографии — какие плюсы услуги?
 Реклама — двигатель торговли.Чем ярче и качественнее она будет — тем больше обратит на себя внимание покупателя и увеличит его лояльность к торговой... Предпринимательство
166
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
309
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
598
Весь список
Видео
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
428
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
336
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
238
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
318
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
468
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
554
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1353
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1963
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1343
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1633
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1816
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1298
Весь список

Мероприятия
Торжественное мероприятие по случаю Дня народного единства сегодня проходит в МТЛ «Арена»
Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Рубин"
В СОУНБ пройдёт «Ночь искусств - 2019»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные