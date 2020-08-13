На Ново-Садовой в Самаре временно закроют движение трамваев

Там проведут ремонт теплосетей.
В Самаре на улице Ново-Садовой, в районе дома № 281, проведут ремонт теплосетей. Из-за этого сильно изменится схема движения общественного транспорта.
— С 00:00 14 августа по 05:00 17 августа будет закрыто движение трамваев по Ново-Садовой в оба направления, — сообщили в городском дептрансе.
Движение трамваев № 5, 20, 20к, 22 организуют следующим образом:
маршрут № 5 будет следовать от остановочного пункта «Чапаевская» по существующей схеме до остановочного пункта «Постников овраг»;
маршрут № 20 будет следовать от остановочного пункта «Чапаевская» до остановочного пункта «Постников овраг» по существующей схеме, далее по Врубеля, Гаражной, Антонова-Овсеенко, Ставропольской, Ново-Вокзальной, Фадеева до конечного пункта «Фадеева»;
маршрут № 20к (работает только в будние дни) будет следовать от остановочного пункта «Фадеева» по существующей схеме до остановочного пункта «Завод Тарасова»;
маршрут № 22 будет следовать от остановочного пункта «Красноармейская» до остановочного пункта «Постников овраг» по существующей схеме, далее по Врубеля, Гаражной, Антонова-Овсеенко, Ставропольской, Ново-Вокзальной, Ново-Садовой и далее по маршруту до конечного пункта «15-й микрорайон».
А 19 августа заузят проезжую часть в районе дома № 281. Автобусы № 50, 61, 261, 297 по направлению «в город» пустят по дублеру Ново-Садовой. Ограничение движения планируют снять 24 августа, пишет 63.ру
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