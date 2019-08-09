На Московском шоссе в Самаре изменена схема движения автотранспорта

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Специалисты подрядной организации завершили первый этап ремонтных работ на теплотрассе по ул. Ново-Вокзальной (пересечение с Московским шоссе). На данный момент выполнены земляные работы, заменено свыше 20 метров трубопровода диаметром 500 мм, выполнена обратная засыпка и уложен нижний слой асфальта. Вчера были выполнены все необходимые работы по организации автомобильного движения и на утро 9 августа участок Московского шоссе при движении в город открыт. Все работы произведены в соответствии с графиком.Второй этап ремонтных работ предусматривает временное ограничение движения по Московскому шоссе в сторону выезда из города. Для автомобильного движения открыты четыре полосы. Теплоэнергетики планируют завершить все ремонтные работы на этом участке и восстановить асфальтовое покрытие до 17 августа.Руководство АО «Предприятие тепловых сетей» обращает внимание автолюбителей на временную схему организации дорожного движения и призывает соблюдать скоростной режим и правила безопасности рядом с местом проведения работ, а при возможности выбирать другой маршрут следования.Фото pixabay.com