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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Медсправки для водителей завтра резко подорожают из-за анализов на кокаин и барбитураты

21 ноября 2019 11:50
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На эти цели с 22 ноября потребуется порядка 7-8 тысяч.

Уже завтра, 22 ноября, стоимость медсправок для водителей должна вырасти сразу в 3-4 раза, а то и выше. Такие объявления появились на этой неделе на страницах некоторых автошкол Самары, помогающих кандидатам в водители оформить необходимые для получения прав документы. Если пока пройти всех врачей и получить справку можно за 1,5-2,5 тысячи рублей, то с 22 ноября потребуется порядка 7-8 тысяч.

Повышение объясняют изменениями порядка медицинского освидетельствования. Минздрав России утвердил их своим приказом №731н еще 10 сентября, однако в открытых источниках документ появился только в ноябре и вступит в действие с 22 ноября. В результате по всей России начали выстраиваться очереди желающих получить медсправки не только по старой цене, но и без новых анализов. В некоторых регионах наркодиспансеры даже стали продлевать время своей работы.

Все дело в том, что новый порядок предусматривает проверку на употребление психоактивных веществ. Для этого в обязательном порядке будет проводиться лабораторное исследование мочи на наличие психоактивных веществ, а также крови на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина. Специалисты будут искать следы таких веществ как опиаты, амфетамин, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и др. В случае их выявления человека отправят на дополнительное обследование.

Порядок распространяет свое действие не только на кандидатов в водители, но и тех, кому необходимо менять права из-за истечения срока их действия, получать новые после лишения, при прохождения обязательного медосвидетельствования и др., пишет СО ОНЛАЙН.

Фото pixabay.com
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