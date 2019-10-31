Любимый маневр самарских водителей – очень быстрый разгон

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Компания «Ренессанс страхование» провела анализ телематических данных автовладельцев в Самаре.Все маневры водителей были разделены на резкие, очень резкие и опасные нарушения. Они по-разному влияют на итоговый балл телематики, который получает водитель. Резкие маневры – относительно небольшие нарушения аккуратного вождения. Они даже не отображаются у клиента в телематическом приложении. Опасные нарушения - те, которые с большой вероятностью могут привести к ДТП.Наиболее частый маневр – это резкие ускорения (составляют 40%). Далее в порядке убывания следуют: резкие торможения (27%), очень резкие ускорения (12%), резкие повороты (10%), очень резкие торможения (6%), опасные ускорения (3%) и опасные торможения (2%), сообщает Региональный пресс-центр «Ренессанс Страхования».«Статистика интересная. Опасных торможений в полтора-два раза меньше, чем ускорений. Водители явно недооценивают последствия такого маневра. Последствия резкого торможения интуитивно понятны, а разгон кажется безопасным, – комментирует управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхования» в Самаре, Виктор Тягунов. – А такие тяжелые ДТП, как боковые столкновения, часто связаны именно с этим маневром. Это случаи, когда ДТП совершается при перестроении одного из участников движения (один водитель резко ускоряется, чтобы перестроиться, а другой не успевает среагировать) или ДТП на перекрестках, когда водитель пытается успеть проехать перекресток на мигающий желтый. Последствия таких ДТП могут быть серьезными, потому то все происходит на высокой скорости".Фото pixabay.com