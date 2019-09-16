Куйбышевская ЖД предлагает купить билеты со скидками

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Пассажиры ряда поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), отправляющихся с 9 по 17 декабря, могут приобрести билеты в купейные вагоны по специальному тарифу от 500 рублей (стоимость специального тарифа указана без учета дополнительных услуг).В акции "В купе по выгодной цене" участвуют более 20 поездов, курсирующих по различным внутрироссийским маршрутам, в том числе между Москвой и Казанью, Саратовом, Тамбовом, Ульяновском, Чебоксарами, Курском, Астраханью, Архангельском и другими городами.Скидка применяется автоматически при оформлении проездного документа от 90 до 81 дня до отправления поезда. Количество мест по специальным тарифам ограничено.Условия акции не распространяются на проезд организованных групп пассажиров, а также при покупке билетов по детскому тарифу.Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".Полный список поездов и вагонов, участвующих в акции, размещен на официальном сайте ОАО "РЖД".