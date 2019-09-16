Количество парковок на улице Стара-Загора в границах улиц Советской Армии и Ново-Вокзальная увеличат на 150 мест
16 сентября 2019 12:08
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В Самаре по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденному в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина, продолжается комплексный ремонт улицы Стара-Загора. В этом году работами охвачен участок от улицы Советской Армии до улицы Ново-Вокзальная. В 2020-м обновление продолжится до улицы Ташкентская. При этом подрядчик – ООО «НПФ «XXI Век» - трудится на принципах контракта жизненного цикла. Напомним, его преимущества основаны на том, что одна и та же подрядная организации и ремонтирует объект, и в течение пятилетки за свой счет устраняет гарантийные дефекты в случае их возникновения, и в течение трех лет берет на себя всесезонное содержание (уборку, вывоз снега, мойку, подбор мусора и т. п.). Такой подход реализуется в Самаре впервые и априори повышает ответственность специалистов дорожной отрасли. Максимально высокий контроль за качеством работ, начиная с ремонтных, будет способствовать минимизации возникновения дефектов на улично-дорожной сети.
В настоящее время ведется устройство новых парковочных пространств, в том числе вблизи парка им. Юрия Гагарина – здесь традиционно большое количество отдыхающих и до ремонта нехватка парковочных мест ощущалась остро. Ранее на всем протяжении участка парковки занимали 3100 кв. м. Из расчета 5 м x 2 м – это 1 машино-место. То есть припарковаться на участке, который взят в ремонт в этом дорожно-строительном сезоне, могли 310 автомобилистов. После строительства дополнительных парковок у 460 водителей не будет проблем с тем, чтобы оставить свою машину. Таким образом, парковочная площадь увеличится почти наполовину. Завершить данный вид работ планируется к пятнице текущей недели.
«Устройство нижнего слоя покрытия новых парковок началось в конце прошлой недели. К верхнему слою приступят после выполнения работ на проезжей части - на ней параллельно ведется укладка верхнего слоя из высокопрочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на полимерно-битумном вяжущем», – пояснил заведующий сектором контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.
Напомним, около полутора недель назад в первую очередь обновленное дорожное полотно появилось в районе кольцевой развязки на перекрестке с улицей XXII Партсъезда - данный транспортный узел является максимально загруженным. Далее рабочие перешли на дорогу по обеим сторонам кольца. Более подробно о технологии и контроле качества – в материале на официальном сайте Администрации г. о. Самара – по ссылке: https://www.samadm.ru/media/news/21041/?sphrase_id=237622 .
Кроме того, продолжается ремонт газонов, замена бортового камня (в т.ч. тротуарного), замена и поднятие люков смотровых и дождеприемных колодцев на высотную отметку вровень с автодорогой. Также приводят в порядок пешеходную зону. Согласно муниципальному контракту, с учетом мнения жителей предусмотрены тротуары и с асфальтобетонным, и с плиточным покрытием. В полном объеме работы на тротуарах закончены на отрезке улица Советской Армии – улица XXII Партсъезда. Оставшийся объем выполняется на отрезке улица XXII Партсъезда – улица Ново-Вокзальная.
Отметим, что на участке сделали уширения проезжей части. Например, чтобы разгрузить проблемный перекресток улицы Стара-Загора с улицей Советской Армии и Ново-Вокзальная. Так, автомобилисты, намеревающиеся повернуть со Стара-Загоры на улицу Советской Армии, будут уходить в «карман» уширения, чтобы не создавать пробок и препятствий тем, кто не собирается совершить правый поворот. В дальнейшем (в этом сезоне) для комфорта автомобилистов аналогичные меры будут реализованы и в районе перекрестка с улицей Ново-Вокзальная. Таким образом, это тоже способствует повышению пропускной способности дороги, что является одной из целей нацпроекта.
Вместе с тем для повышения безопасности движения, после приведения дорожного покрытия в нормативное состояние на участке комплексного ремонта нанесут разметку, установят светофоры, знаки и там, где это необходимо, - пешеходные ограждения, сообщает горадминистрация.
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