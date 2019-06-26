Клиенты ОАО "РЖД" смогут отправлять "санкционные" грузы транзитом через территорию России
26 июня 2019 09:56
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С 1 июля 2019 года клиенты ОАО "РЖД" смогут осуществлять транзит "санкционных" грузов через территорию России при условии использования электронных навигационных пломб. Такой режим установлен Указом Президента РФ № 290 от 24 июня 2019 года. Ранее такие грузы не могли следовать по сети российских железных дорог.
Мониторинг ввозимых в страну "санкционных" грузов будет осуществляться с помощью системы отслеживания перевозок. Она обеспечит сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме контрольно-надзорным органам данных о местоположении и сохранности грузов.
Система отслеживания грузов при помощи навигационных пломб – это масштабный проект, который разрабатывается при участии ФТС России, Ространснадзора, Министерства финансов, Министерства экономического развития, Минсельхоза и ОАО "РЖД".
Внедрение системы позволит более полно использовать транзитно-логистический потенциал страны, увеличить объемы перевозок и повысить прозрачность транзита. При этом будет обеспечена защита национальных интересов и экономическая безопасность государства.
Система станет еще одним шагом по развитию электронного взаимодействия между грузоотправителем, перевозчиком и контролирующими органами.
Кроме того, грузоотправитель будет обладать детальной информацией о местоположении груза. Электронная пломба обеспечит более высокую сохранность груза: она будет сигнализировать о постороннем вмешательстве, что позволит оперативно принять меры по предотвращению хищения или нарушению целостности отправления, сообщает КбшЖД.
pixabay.com
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