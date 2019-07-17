Каждый второй путешественник мечтает об отдельных вагонах для пассажиров с детьми
17 июля 2019 13:15
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Не так давно лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать вагоны для одиноких людей, в которых пассажиры смогли знакомиться, общаться и впоследствии, может быть, завели бы семью. Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и узнал у путешественников, каких вагонов им не хватает. Оказалось, что пассажирам нужны отдельные вагоны не для свиданий, а для поездок с детьми. В опросе приняло участие около 2 600 путешественников.
Почти половина (46%) ответили, что им больше нравится идея сделать отдельные вагоны для пассажиров с детьми. Вероятно, об этом мечтают и пассажиры с детьми, и те, кто едет без них и очень ценит тишину.
Треть опрошенных пассажиров (28%) выступает за появление вагонов для одиноких. Они ответили, что с удовольствием проехались бы в таком. 4% ответили, что идея нравится, но сами бы в таком вагоне не поехали. Противниками вагонов для свиданий оказались 22%.
Часть из них считают, что познакомиться можно и в смешанном вагоне, а другие ответили, что в принципе любят тишину и против всякого общения в поезде.
Итоги опроса: «Как вам инициатива сделать вагоны для одиноких людей?».
46% — лучше бы сделали отдельные вагоны для пассажиров с детьми;
28% — да, мне нравится идея. Я за то, чтобы они появились, и с удовольствием проехался бы в таком;
4% — идея нравится, но сам бы не поехал;
7% — я против. Познакомиться можно и в смешанном вагоне;
15% — я против. Люблю тишину и не хочу ни с кем общаться в вагоне.
Ранее в Туту.ру спрашивали у пользователей, готовы ли они пустить соседа с верхней полки посидеть на своей нижней. Оказалось, что большинство пассажиров поездов (более 90%) не возражают, если сосед сверху воспользуется их местом. Более трети респондентов (35%) сами предлагают попутчикам присесть на нижней полке. Более 40% ответивших пустят на свое место соседей, если только они в этот момент не спят. Каждый десятый пассажир, купивший место на нижней полке, разделит свое законное место только, если его об этом вежливо попросят.
Категорически против делить свою полку с попутчиками оказалось 12% респондентов, они выбрали ответ: «Это мое место. Меня раздражает, когда на него садятся чужие».
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