Какими полномочиями наделят инспекторов ГИБДД
22 июня 2019 11:48
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Сотрудники ДПС могут получить расширенные полномочия. Инспекторы будут вправе ограничить действие водительского удостоверения прямо на месте. Сейчас лишить автолюбителя прав может только суд. Также для некоторых шоферов планируют ввести повышенные штрафы. Новые меры приведут лишь к злоупотреблениям со стороны властей, предупреждают опрошенные «360» эксперты.
Глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД Дмитрий Газизов предложил расширить права инспекторов ГИБДД. В ходе дискуссии на площадке научно-практической конференции, посвященной 45-летию научного центра безопасности дорожного движения российского МВД, он рассказал о грядущих изменениях в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы водителей.
Так, чиновник предложил дать гаишникам возможность ограничивать действие водительских прав. Сейчас этими полномочиями обладает только судья. «Если судебный пристав может ограничить право управления должника во внесудебном порядке, то инспектор ГИБДД этого не может», — цитирует Газизова «Коммерсант».
Также он добавил, что обязанности судей должны сокращаться, а компетенции дорожных полицейских возрастать. По этой причине чиновник предложил отменить административный арест. По его словам, такой вид наказания приносит лишь большие траты казенных денег и вызывает нехватку мест в СИЗО. Задержание на 15 суток нужно сократить до 48 часов, а места в изоляторе предназначены для особо опасных нарушителей, уверен Газизов. «Государство, на мой взгляд, уже неспособно администрировать такое количество правонарушений», — добавил чиновник.
Новые полномочия инспекторов ГИБДД вряд ли сыграют на руку рядовым автомобилистам, отмечают опрошенные «360» эксперты. По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, текущая процедура изъятия прав хорошо себя зарекомендовала и не нуждается в изменениях.
«Я понимаю желание сотрудников сразу отобрать права, например, когда водитель пьян, чтобы оперативно решить проблему. При этом такой метод опасен с точки зрения роста коррупции. Когда у сотрудника появляется такое право, вероятность превышения полномочий с его стороны резко возрастает», — отмечает эксперт.
Сейчас водителя могут лишить прав за дюжину отступлений от правил, самыми распространенными из которых являются пересечение двойной сплошной и вождение в состоянии алкогольного опьянения. Такое же наказание предусмотрено за многочисленные нарушения скоростного режима и проезд с мигалками.
Инспекторы ГИБДД должны следить за соблюдением правил дорожного движения, а не собирать права у водителей, считает обозреватель журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. «Этим должен заниматься суд, и это решение водитель имеет право оспорить. В случае с сотрудником ГИБДД можно будет только договориться известным всем способом на месте, что никак не повлияет на безопасность на дорогах, а вызовет только недовольство у автолюбителей», — отметил собеседник «360».
В целом в МВД признают, что действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) устарел. Свод законов был принят 17 лет назад и с тех пор не менялся. Пока власти еще обсуждают итоговую версию документа, которая должна вступить в силу в 2021 году.
Помимо расширения полномочий, новый документ предполагает введение повышенных тарифов. В ведомстве предлагают увеличить оборотные штрафы для юридических лиц, которые нарушили ПДД. При таком подходе сумма выплаты рассчитывается исходя из годовой выручки фирмы. По мнению ГИБДД, подобный расчет повысит объемы собираемости штрафов и позитивно повлияет на безопасность движения.
Действительно, подобная инициатива поможет бороться с так называемыми автохулиганами, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.
«Огромное количество автохулиганов вытворяют „чудеса“ на дорогах, что доставляет массу неудобств другим водителям. При этом их машины в большинстве случаев оформлены на юридических лиц, для которых оплатить стандартный штраф не составляет труда. Если его размер будет зависеть от их выручки, то они станут внимательнее смотреть за своими сотрудниками», — считает депутат.
Подготовила Госавтоинспекция изменения и для рядовых участников дорожного движения. К примеру, власти хотят обнулить скоростной лимит. Сейчас автолюбитель имеет в запасе плюс 20 километров к разрешенной скорости. ГИБДД же предлагает начать выписывать штрафы за превышение на 10-20 километров в час.
Те же, кто регулярно нарушает правила дорожного движения, могут оказаться в черном списке ГИБДД. Таким водителям ведомство призывает запретить пользоваться каршерингом. Вдобавок их могут оставить без 50-процентной скидки на оплату. При этом за каждое повторное игнорирование правил штрафы, наоборот, обещают поднимать.
Между тем собираемость выплат и так год от года растет. Только за превышение скорости российские автолюбители получили порядка 87 миллионов постановлений. На втором месте с большим отрывом идут несоблюдение требований знаков и разметки (8,6 миллиона постановлений), а также проезд на красный сигнал светофора (4,3 миллиона).
При этом большинство водителей (67% от числа заплативших) стараются оплатить штраф во время льготного периода.
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